Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматинская область

    Всего лишь несколько дней не дожил до праздника Победы ветеран ВОВ в Алматинской области

    8 Мая 2022, 23:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ветерана Великой Отечественной войны Сембека Кожахметова проводили в последний путь в селе Коктал Панфиловского района Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Он скончался на 96-ом году жизни, не дожив всего три дня до празднования 77-й годовщины Победы над фашистской Германией.

    На прощальную панихиду пришли родные и близкие ветерана, представители районного акимата, военные, жители села и те, кто просто решил отдать долг памяти ветерану, солдату, защищавшему страну во время Великой Отечественной войны. Аксакал родился 25 октября 1925 года. В 1942 году в возрасте 17 лет был призван на фронт в ряды Советской армии. Окончив короткие командирские курсы в городе Варашилове, был направлен на фронт, где принял участие в Сталинградской битве. В той битве молодой командир потерял немало своих товарищей. Но, пожалуй, одним из самых своих ярких воспоминаний ветеран считал битву за Ленинград. Вернулся с войны боец только после войны с Японией. Фронтовик демобилизовался лишь после нескольких ранений в 1951 году.

    Сембек Кожахметов был для всех ярким примером истинного патриота своей Родины. В тяжелые военные годы он проявил силу духа и мужество, преодолел невзгоды и тяготы, прошел войну, а потом долгое время служил в органах внутренних дел.

    Среди боевых наград заслуженного ветерана можно особо выделить ордена «Красной Звезды» и «Отечественной войны» I и II степеней, а также медали «За боевые заслуги» и «Маршал Жуков».

    В период службы в рядах советской милиции он был также отмечен множеством наград.

    Аксакал воспитал девять детей, 33 внука, девять правнуков и три праправнука.

    Ранее в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» ветеран отмечал: «Это Победа общая для всех нас. Многие тогда отдали свои жизни за свою Родину, за свою родную землю. Сегодня, благодаря подвигу того поколения, наши дети живут в мире и согласии».

    Автор:

    Серик Сабеков

    Алматинская область ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Память
    Новости по теме
    Новости по теме
    Военный оркестр играл для ветерана во дворе дома в Петропавловске
    Нельзя возложить тушение пожаров только на одно ведомство – Канат Ешмуханбетов
    Дайвер из Турции совершила погружение в память о жертвах землетрясения
    Популярное
    1 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    2 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    3 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    4 Члены Национального курултая встретились в Туркестане
    5 Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО