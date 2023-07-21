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    Всего 40% заявок одобрили при наборе в школы Binom в Атырау

    21 Июля 2023, 16:16

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау прошел прием заявок в 1-4 кассы двух школ Binom. За несколько минут после открытия портала было принято 1900 заявок, после чего прием прекратился. Это вызвало широкий резонанс в социальных сетях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «После проверки всех заявок на соответствие требованиям были одобрены только 40%. Основная причина отказов: несоответствие прописки заявителей с местонахождением школы и не корректное заполнение заявок. После проверки образовалось более 1000 вакантных мест. Донабор заявок открыт 21 июля. В случае, если 1900 вакантных мест не будет занято 21 июля, донабор будет проведен 24 июля повторно», - сообщили в пресс-службе областного управления образования.

    В связи с этим, управление образования обратилось к родителям: «Уважаемые родители, если у вас не получилось подать заявку 20 и 21 июля, в случае наличия вакантных мест возможность подать заявку будет и 24 июля. Зачисление в школы Binom будет проходить: 20, 21 и 24 июля набор в 1 - 4 классы, 2 - 4 августа набор – 5 - 9 классы, 14 - 15 августа – 10,11 классы».

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Образование
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