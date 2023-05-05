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    Всеармейское совещание с участием Президента РК началось в Астане

    5 Мая 2023, 15:48

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане началось Всеармейское совещание под председательством Президента Казахстана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами РК Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе встречи планируется рассмотреть вопросы военного строительства и воинской подготовки, а также технологической модернизации казахстанской армии.

    Ранее Глава государства принял участие в церемонии вручения государственных наград, высших воинских и специальных званий, классных чинов. Во время мероприятия Касым-Жомарт Токаев поздравил участников церемонии с Днем защитника Отечества и Днем Победы.

    Как подчеркнул Президент, повышение обороноспособности, укрепление системы национальной безопасности, обеспечение верховенства закона и правопорядка являются незыблемыми приоритетами нашей страны.

    Касым-Жомарт Токаев присвоил воинские и специальные звания, классные чины офицерам и вручил государственные награды ряду граждан за мужество и безупречную службу.


    Напомним, в этом году 7 мая, в праздник Дня защитника Отечества, Вооруженным силам РК исполнится 31 год.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Президент Казахстана Астана Видео Токаев Касым-Жомарт
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