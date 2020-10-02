Все заявки грузоотправителей по урожаю зерновых обеспечиваются в полном объеме - КТЖ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Все заявки грузоотправителей по урожаю зерновых обеспечиваются в полном объеме, заверяют в ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По нашим сведениям урожай будет не ниже прошлого года, соответственно, и готовность парка вагонов не ниже. Пока проблем нет, на сегодняшний день до сентября месяца все заявки грузоотправителей были обеспечены в полном объеме», - сказал исполнительный директор ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» Нуржан Кельбуганов в ходе заседания эксперт-форума «Магистраль» по вопросам эффективной перевозки зерновых

Ранее он заявил , что вагонов для перевозки зерновых достаточно.

«По итогам 9 месяцев (этого года) мы погрузили 6 млн 100 тыс. тонн. Идет снижение к прошлому году около миллиона тонн из-за ограничительных мер предпринятых в период карантина в марте-апреле. В целом, по году планируем на уровне 10 млн 200 тыс. тонн перевозок. Это несмотря на то, что мы в ходе ограничительных мер потеряли около миллиона тонн по перевозкам», - сказал Нуржан Кельбуганов

Спикер добавил, что в том числе планируется 6,8 млн тонн зерновых на экспорт.