Все выпускники педагогических вузов в Казахстане пройдут сертификацию

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Все выпускники педагогических вузов пройдут процедуру сертификации в Казахстане. Об этом сообщил вице-министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов в ходе круглого стола по вопросам обеспечения качества образования в Сенате Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы хотим уже в этом году начать процедуру сертификации в пилотном режиме. В этом году планируем провести сертификацию всех выпускников педагогических вузов, тем более что национальный квалификационный тест для учителей уже готов. В этом году выпускается более 33 тыс будущих педагогов, и мы хотели бы уже в этом году провести их сертификацию», - сказал Асхат Аймагамбетов.

Вице-министр подчеркнул, что необходимо внедрение независимой системы сертификации.

«Профстандарты нам нужны, их очень мало. Нам нужны центры сертификации. К сожалению, здесь очень много вопросов, чем ответов», - пояснил он.

По его словам, также необходимо совершенствование национальных рамок квалификаций.

«У нас национальные рамки квалификаций существуют, и, к сожалению, мы сегодня должны говорить о том, что, когда мы пытались провести саму сертификацию нашей системы высшего образования, приглашали ведущих экспертов Европейского союза, они нам указывали на то, что у нас есть определенные расхождения по так называемому «короткому циклу», по четвертому, по пятому уровням. Здесь нам необходимо законодательно вносить изменения и регулировать по национальной системе квалификаций», - резюмировал Асхат Аймагамбетов.