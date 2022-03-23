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    14:11, 23 Март 2022 | GMT +6

    Все выезды из столицы закрыты из-за непогоды

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – К данному часу все выезды из столицы закрыты из-за непогоды, передает МИА «Казинформ».

    Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата города Нур-Султана в Telegram-канале сообщил о закрытии ряда трасс из столицы.

    Закрыты трасса «Екатеринбург - Алматы» на участках «Нур-Султан - Атбасар», «Нур-Султан - ст. Анар» и «Нур-Султан - п. Жибек Жолы», автодорога «Нур-Султан - Кабанбай батыра - Киевка - Темиртау», трасса «Нур-Султан - Коргалжын».

    Ранее сообщалось, что из-за непогоды закрыта республиканская трасса «Нур-Султан – Щучинск».

    Напомним, несколько столичных пригородных маршрутов приостановили движение.



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