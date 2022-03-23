НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – К данному часу все выезды из столицы закрыты из-за непогоды, передает МИА «Казинформ».

Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата города Нур-Султана в Telegram-канале сообщил о закрытии ряда трасс из столицы.