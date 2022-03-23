14:11, 23 Март 2022 | GMT +6
Все выезды из столицы закрыты из-за непогоды
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – К данному часу все выезды из столицы закрыты из-за непогоды, передает МИА «Казинформ».
Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата города Нур-Султана в Telegram-канале сообщил о закрытии ряда трасс из столицы.
Закрыты трасса «Екатеринбург - Алматы» на участках «Нур-Султан - Атбасар», «Нур-Султан - ст. Анар» и «Нур-Султан - п. Жибек Жолы», автодорога «Нур-Султан - Кабанбай батыра - Киевка - Темиртау», трасса «Нур-Султан - Коргалжын».
Ранее сообщалось, что из-за непогоды закрыта республиканская трасса «Нур-Султан – Щучинск».
Напомним, несколько столичных пригородных маршрутов приостановили движение.