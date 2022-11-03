Все восемь шахт АО «АрселорМиттал Темиртау» остановлены на сутки - МЧС РК

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Юрий Ильин сообщил, что на шахте имени Ленина в Шахтинске произошел взрыв метана. Завтра будет первичное заслушивание, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На данный момент на шахте им. Ленина Угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» проводятся аварийно-спасательные работы. По докладу аварийно-спасательных подразделений, очаги все потушены, имеется еще задымление в шахте, поэтому сейчас пока будет проводиться проветривание. И когда будет полностью обеспечена безопасность, совместно со спасательным подразделением экспертная группа будет спускаться вниз для определения работы непосредственно в зоне взрыва и пожара. Можем констатировать, что был взрыв. Затем было воспламенение. Про причины говорить пока рано. Но можем сказать, что это было не в лаве, то есть, это не горная выработка. Непосредственно шли подготовительные работы по дегазации. Угольный департамент на заслушивании доложил, что концентрация составляла около 5%. Свыше 4 до 10% - это как раз является той самой взрывоопасной смесью, которая сдетонировала взрыв. Волна, которая задела четверых пострадавших, достигла их в километре от эпицентра взрыва. Это первичная информация, комиссия еще работает. Завтра на 11 утра назначено первичное заслушивание. Привлечены эксперты-взрывотехники и независимые эксперты», - сообщил министр по ЧС РК Юрий Ильин.

На данный момент все восемь шахт АО «АрселорМиттал Темиртау» остановлены на сутки. Работу семи шахт восстановят завтра утром. Шахта им. Ленина будет закрыта на время проведения следственных работ.

«Родственники погибших шахтеров получат компенсацию в размере 10-летней заработной платы. Также согласно коллективному договору будут оплачены кредиты, обучение детей и приобретение жилья», - сообщил аким Карагандинской области Женис Касымбек.

Сегодня ночью на шахте имени Ленина Угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» произошла авария. В момент аварии в шахте под землей находилось 106 человек. 101 эвакуировали, погибло пять человек, четверо пострадавших находятся в больнице.

Возбуждено уголовное дело по статье 277 часть 3 УК РК «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ». Бригада санавиации прибыла на место ЧП на консилиум по состоянию пострадавших. Позже директор Угольного департамента АО «Арселор Миттал Темиртау» Арман Калыков назвал причину аварии на шахте имени Ленина. По его словам, при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс метана.

Позже стали известны имена погибших. Четверых пострадавших в ЧП на шахте Ленина доставили в многопрофильную больницу имени профессора Х. Ж. Макажанова. Двух шахтеров готовят к операции, состояние остальных стабильное.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким работников, погибших в результате аварии на шахте в городе Шахтинске Карагандинской области. Правительству и акиму Карагандинской области Президент РК поручил принять оперативные меры по установлению причин аварии и оказать соответствующую помощь семьям погибших и пострадавших.

Во время поездки в Карагандинскую область в начале октября Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на вопрос обеспечения безопасных условий труда на промышленных предприятиях области.

«Только за 2022 год на объектах АО «АрселорМиттал Темиртау» произошло несколько случаев гибели работников. Крупные компании должны постоянно инвестировать в модернизацию производства. Уполномоченным органам требуется принять системные меры для повышения ответственности предприятий за рост производственного травматизма», - поручал тогда Глава государства.



