Все водохранилища находятся под контролем МЧС и его подразделений – Юрий Ильин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На сегодняшний день практически все водохранилища находятся под контролем МЧС и его территориальных подразделений и подразделений Комитета водных ресурсов. Об этом заявил министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Объемы накопленных влагозапасов уменьшились в бассейнах рек Шерубайнура, Кенгир в Карагандинской области, Есил в Акмолинской области, Калкутан, Селеты в Акмолинской области, Каргала в Актюбинской области. В бассейнах рек Жабай, Шагалалы в Акмолинской области, Утва в Западно-Казахстанской области объемы накопленных влагозапасов в пределах нормы. Превышение объемов влагозапасов по сравнению со среднемноголетними значениями фиксируются в бассейнах рек Есил (до Сергеевского водохранилища) в Акмолинской области, Нура в Карагандинской области Илек в Актюбинской области, Чижа-2, Деркул, Шаган в Западно-Казахстанской, Тобол и Аят в Костанайской области. Мы наблюдаем переход от нулевых фаз к положительным температурам, будет активный процесс снеготаяния, что соответственно вызывает некоторую настороженность в плане того, что этот период мы ожидали в марте. Однако март принес некоторые сюрпризы и сейчас мы ведем активную работу именно связанную с подготовкой водохранилищ к накоплению и пропуску паводковых явлений», - отметил глава ведомства.

Министр заверил, что на сегодняшний день практически все водохранилища находятся под контролем МЧС и его территориальных подразделений и подразделений Комитета водных ресурсов.

«Наполняемость составляет от 50 до 70%. Проводим активную работу, связанную с подрывом льда на реках, чтобы не было образований заторов, не происходили переливы и выходы рек из берегов. Но тем не менее, ветровая нагрузка, которая прошла на территории Казахстана, спровоцировала образование в ряде регионов ледяных торосов на территории Кызылординской, Алматинской, Карагандинской области. Сейчас в СМИ распространяется видео с этими явлениями, которые в том числе повредили на территории Кызылординской области ряд частных домовладений, зон отдыха. Но, к счастью, в это время никто там не находился и соответственно ничего не представляло угрозы жизни населения», - добавил Юрий Ильин.

Ранее министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин на брифинге в Службе центральных коммуникаций прокомментировал вопрос подтопления улиц в Нур-Султане.