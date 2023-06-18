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    Все виды услуг по недвижимости будут недоступны 19 июня в Казахстане

    18 Июня 2023, 23:28

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В связи с консолидацией (объединением) государственных баз данных по земле и недвижимости на информационной системе Единый государственный кадастр недвижимости 19 июня ожидается временная недоступность всех видов услуг по линии недвижимости и земельного кадастра. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Правительство для граждан.

    Будет приостановлен прием документов на оказание услуг, в том числе прописку по месту жительства и оформление недвижимости через ЦОНы, а также портал eGov.kz, системы нотариусов, налоговых, БВУ и органов исполнительного производства Министерства юстиции РК.

    «В связи с проведением пуско-наладочных работ несколько дней может наблюдаться некорректная работоспособность ЕГКН и сервисов. Приносим извинения за временные неудобства», - добавили в Правительстве для граждан.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    ЦОН Правительство для граждан
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