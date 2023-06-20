Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.36 eur/kzt 492.74

    rub/kzt 5.3 cny/kzt 62.39
Прогноз погоды
Астана+23+25℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Все виды услуг по линии недвижимости и земельного кадастра будут недоступны казахстанцам

    20 Июня 2023, 10:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Все виды государственных услуг по линии недвижимого имущества и земельного кадастра будут недоступны для населения 20 июня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Правительство для граждан».

    «Это связано с переходом государственных баз данных по земле и недвижимости на информационную систему Единый государственный кадастр недвижимости.

    На данный момент приостановлен прием документов на оказание услуг, в том числе прописку по месту жительства и оформление недвижимости через ЦОНы, а также портал eGov.kz, системы нотариусов, налоговых, БВУ и органов исполнительного производства Министерства юстиции РК», - сказано в сообщении компании.

    Также сообщается о том, что в связи с проведением пуско-наладочных работ несколько дней может наблюдаться некорректная работоспособность ЕГКН и сервисов.

    Напомним, вчера казахстанцам тоже были недоступны все виды услуг по недвижимости.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Общество Правительство для граждан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Актюбинцы празднуют Курбан-айт
    Фейк: в будущем вакцины наделят людей чертами различных животных
    Студента из Алматы наградили медалью за спасение человека при пожаре
    Диджей Imanbek передал награду в музей Павлодара
    Популярное
    1 Базовую пенсию действующих пенсионеров увеличат в ближайшие 5 лет
    2 17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе
    3 Руслан Шпекбаев освобожден от должности заместителя министра обороны
    4 Кто войдет в спецорган по возврату незаконно приобретенных активов
    5 Жуткое ДТП в Астане: автомобиль врезался в столб LRT