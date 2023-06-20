Все виды услуг по линии недвижимости и земельного кадастра будут недоступны казахстанцам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Все виды государственных услуг по линии недвижимого имущества и земельного кадастра будут недоступны для населения 20 июня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Правительство для граждан».

«Это связано с переходом государственных баз данных по земле и недвижимости на информационную систему Единый государственный кадастр недвижимости.

На данный момент приостановлен прием документов на оказание услуг, в том числе прописку по месту жительства и оформление недвижимости через ЦОНы, а также портал eGov.kz, системы нотариусов, налоговых, БВУ и органов исполнительного производства Министерства юстиции РК», - сказано в сообщении компании.

Также сообщается о том, что в связи с проведением пуско-наладочных работ несколько дней может наблюдаться некорректная работоспособность ЕГКН и сервисов.

Напомним, вчера казахстанцам тоже были недоступны все виды услуг по недвижимости.