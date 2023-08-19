Все усилия направлены на поиски пятого шахтера – МЧС РК

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - Министр по ЧС Сырым Шарипханов держит на постоянном контроле ход поисково-спасательных работ на шахте «Казахстанская». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«В 18:14 обнаружен четвертый пропавший. Он обнаружен силами двух отделений под командованием заместителя командира взвода горноспасателей Самата Шошимова. Отделениями РЦШ ПВАСС осуществляется продвижение по конвейерному уклону Д-6 сверху вниз в направлении предполагаемого нахождения пятого шахтера. Работы осложнены сплошной задымленностью выработок аварийного участка, высокой температурой (65 градусов) и преградами в виде завалов. Пройдено от верха 170 м. Работы по тушению локальных очагов пожаров приостановлены, все усилия направлены на поиски», - сообщили в МЧС.

Сегодня стало известно о том, что найдено тело четвертого шахтера. Ранее в компании назвали имена трех погибших.

Напомним, 17 августа в выработке угольного уклона Д6 (горизонт – 170 м) произошло возгорание конвейерной ленты. Тогда в шахте находилось 227 человек, людей выводили через фланговый ствол из шахты на поверхность.

Незамедлительно был введен план ликвидации аварии. К 14 часам на поверхность были выведены 222 работника. В шахте оставалось пять человек.

Вечером на поверхность было поднято тело одного шахтера. Его личность была установлена. На следующий день на шахте «Казахстанская было обнаружено тело еще одного шахтера.

Также 18 августа нашли тело третьего горняка.

Судьба двух горняков пока остается неизвестной. Поиски ведут сотрудники РЦШ «ПВАСС» и ДЧС. Причины возгорания будут выясняться.

В лечебных учреждениях находятся 11 рабочих, из них 9 человек - в Караганде, и два человека - в Шахтинске.

По факту пожара на угольной шахте возбуждено уголовное дело - начато досудебное расследование по статье 277 части 3 УК РК. Дело находится на контроле прокуратуры Карагандинской области. Ответственным за аварию на шахте может грозить до 7 лет тюрьмы.

Премьер-Министр РК Алихан Смаилов потребовал от МЧС и Минэкологии оперативно завершить проводимые в АО «АрселорМиттал Темиртау» промышленный и экологический аудиты для принятия соответствующего решения.

Генеральный секретарь Казахстанской конфедерации труда Мурат Машкенов, комментируя аварию на шахте «Казахстанская», заявил, что после полного завершения расследования ЧП необходимо принять решение в пользу полного пересмотра договоров Правительства РК с «Арселор Миттал» вплоть до разрыва отношений.

19 августа Алихан Смаилов прибыл в Карагандинскую область. Он встретился с членами семей шахтеров, погибших в результате аварии на шахте «Казахстанская» и заявил, что все ответственные лица будут наказаны.