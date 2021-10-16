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      Западно-Казахстанская область

    Все учреждения полиции ЗКО обеспечены камерами видеонаблюдения

    16 Октября 2021, 16:26

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Западно-Казахстанская область – первый регион, который на 100% покрыл сплошным видеонаблюдением все полицейские объекты, в которых происходит взаимодействие полиции с населением. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Напомним, год назад Глава государства поручил Министерству внутренних дел внедрить сплошное видеонаблюдение в служебных помещениях, а также во всех оперативно-следственных подразделениях полиции.

    «Важно научить сотрудников правоохранительных органов вести открытый диалог с людьми. Это направление должно стать приоритетным в системе подготовки и подбора кадров. Много говорится о развитии систем видеонаблюдения, но при этом помещения самих правоохранительных органов зачастую так и остаются слепыми зонами», - отметил тогда Касым-Жомарт Токаев.

    Это позволит полиции стать более доступной и прозрачной для населения, будут снижены коррупционные риски и сокращено количество жалоб на действия сотрудников полиции.

    Сейчас внедряется сплошное видеонаблюдение в отделах полиции с исключением «слепых зон». Департаментами полиции регионов разработаны и согласованы с МВД технические спецификации, проведены государственные закупки, идет монтаж и установка видеосистем. Эта работа уже полностью завершена в Западно-Казахстанской области. В двадцати шести административных зданиях департамента полиции в помещениях, где осуществляется работа с населением, установлено 254 камеры видеонаблюдения.

    В самом Департаменте полиции установлены 22 видеокамеры, в миграционной службе - 2 камеры. В Управлении полиции Уральска за работой сотрудников будут следить 39 камер, в Абайском отделе полиции города - 17 камер, Зачаганском отделе – 6.

    Сегодня во всех административных зданиях департаментов полиции ЗКО видеокамеры работают как внутри, так и снаружи. Стационарные видеорегистраторы также установлены в кабинетах начальников подразделений и участковых пунктах полиции Уральска. Изображение с установленных видеокамер выводится в дежурные части, а также в ЦОУ МВД РК.

    «Во всех остальных регионах страны ведется монтаж оборудования для организации видеонаблюдения. Оснащение видеокамерами служебных помещений полиции и всех оперативно-следственных подразделений, с учетом городских, районных и поселковых отделов полиции, будет завершено до конца года», - рассказали в МВД РК.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Западно-Казахстанская область МВД РК
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