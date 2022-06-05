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    Все территориальные комиссии референдума подсчитывают голоса в РК

    5 Июня 2022, 22:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -Территориальные комиссии референдума во всех регионах страны подсчитывают голоса граждан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщалось , в 20:00 по времени Нур-Султана завершилось голосование на 12 участках референдума, открытых при посольствах Казахстана в 10 иностранных государствах и 8 089 в 12 регионах страны. В 21:00 казахстанцы проголосовали на 1 858 участках в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской и Кызылординской областях. Также приостановили работу 5 участков за рубежом. В настоящее время голосование проходит только на 48 участках за рубежом. По состоянию на 20:00 проголосовало 7 936 655 человек. Это составляет 67,65 процента граждан, включенных в списки для голосования. Также 5 100 соотечественников, находящихся за рубежом, сделали свой выбор. В целом по стране в список граждан, имеющих право и возможность участвовать в референдуме, включено 11 732 699 человек. Также для наших соотечественников за рубежом организовано 65 участков референдума при посольствах Казахстана в 52 государствах.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Конституция Общество Референдум
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