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    Все средства перечислены в Нацфонд в полном объеме – Минфин

    21 Июня 2021, 12:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев прокомментировал замечания Счетного комитета касательно зачисления платежей в Национальный фонд, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Счетный комитет установил факты, когда средства, подлежащие зачислению в Нацфонд по итогам 2020 года, были перечислены не по назначению. Однако все налоги и другие платежи, подлежащие зачислению в Нацфонд за отчетный период, перечислены в полном объеме. Перечисление финансовой компенсации по Карачаганакскому проекту по итогам арбитражных споров произведено на код «Другие неналоговые поступления в республиканский бюджет» в строгом соответствии с бюджетной классификацией и законодательством», – сказал Ерулан Жамаубаев на совместном заседании Палат Парламента.

    При этом, по его словам, активы Нацфонда в прошлом году выросли на 744 млрд тенге, инвестиционный доход составил 4,1 трлн тенге или в 2,5 раза больше, чем в 2019 году.

    «Вместе с тем, в Бюджетный кодекс приняты поправки, предусматривающие применение контрцикличного правила по гарантированному трансферту. Таким образом, гарантированный трансферт будет определяться в размере, не превышающий поступления в Нацфонд от нефтяного сектора при консервативной цене на нефть, соответственно, в среднесрочном периоде он будет сокращаться. Все это будет способствовать постепенному снижению ненефтяного дефицита и росту Нацфонда», – заключил глава Минфина.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Экономика Минфин РК
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