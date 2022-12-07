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    Все социальные объекты Экибастуза подключили к теплу - оперштаб

    7 Декабря 2022, 19:32

    ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ – В 11 подъездах по улице Машхура Жусупа, 52 и улице Сатпаева, 8 ведутся работы по восстановлению водоснабжения и водоотведения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В подъезды всех домов, пострадавших в результате аварии, подано теплоснабжение», - сообщили в оперативном штабе.

    По состоянию на 19:00 аварийно-восстановительные работы по теплоснабжению завершены. В 11 подъездах по улице Машхура Жусупа, 52 и улице Сатпаева, 8 ведутся круглосуточные работы по восстановлению систем водоснабжения и водоотведения.

    «В call-центр акимата и абонентскую службу «Экибастузтеплоэнерго» поступают многочисленные обращения жителей по неисправностям в работе системы отопления, в том числе частного сектора. Все заявки принимаются в работу и устраняются. Полностью подключены все социальные объекты. Идет набор температуры в школах и центрах поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», - добавили в штабе.

    Ранее в акимате Павлодарской области сообщили, что завершение работ по подключению соцобъектов Экибастуза ожидается сегодня. Тепло подали уже во все пострадавшие дома. Вчера аким Экибастуза Аян Бейсекин сообщил о замене около 2 тысяч батарей в домах, где нет тепла.

    В ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ. Режим чрезвычайной ситуации объявили в городе.

    Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.

    Фото Валерия Бугаева

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Происшествия Регионы Экибастуз
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