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    Все события составляют звенья одной цепи – Президент РК

    10 Января 2022, 13:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Располагая полной картиной событий, могу ответственно заявить, что все события с начала нынешнего года составляют звенья одной цепи. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Располагая полной картиной событий, могу ответственно заявить, что все события с начала нынешнего года составляют звенья одной цепи. Они подчинены единому разрушительному замыслу, подготовка которого шла продолжительное время. Как долго шла эта подготовка: год, два, три - покажет следствие», - сказал Президент Казахстана.

    Отметим, что Сессия ОДКБ началась с минуты молчания почтили минутой молчания в память погибших в трагических событиях в стране.

    Ранее сообщалось , что Касым-Жомарт Токаев примет участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    ОДКБ ЧП-2022
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