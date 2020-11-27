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    Все школы Каратобинского района ЗКО подключены к интернету

    27 Ноября 2020, 12:35

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Обучение в 16 школах Каратобинского района Западно-Казахстанской области с начала учебного года ведется в традиционном формате, ученики трех школ района получают знания дистанционно. В каждом учебном заведении есть доступ к интернету, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    С учетом эпидемиологической ситуации в регионе обучение в 16 школах Каратобинского района Западно-Казахстанской области с 1 сентября текущего года ведется в традиционном формате, ученики только трех школ в районе получают знания в дистанционном режиме. Начиная со второй четверти Шоптыкольская СОШ также перешла на традиционный формат обучения.

    По словам акима Каратобинского района Жаната Асантаева, в связи с пандемией коронавирусной инфекции из резервного фонда Правительства РК были выделены средства на приобретение ноутбуков, компьютеров и планшетов для обеспечения детей из социально-уязвимых слоев населения, к которым относятся дети из малообеспеченных семей, дети с особыми потребностями, дети-сироты, дети из многодетных семей.

    «Также на средства местного бюджета приобретены 100 ноутбуков. Все эти технические средства, а именно 120 компьютеров, 110 планшетов и 100 ноутбуков переданы на временное пользование учащимся дистанционных школ. По району все школы подключены к сети интернет», – пояснил аким района.

    В рамках акции «Дорога в школу» 59 ученикам оказана спонсорская поддержка на сумму свыше 1,5 миллиона тенге. Для обеспечения детей из семей, получающих адресную социальную помощь, гарантированным социальным пакетом – одеждой и учебными пособиями – из областного бюджета выделены 7,3 миллиона тенге. Из них для 140 детей уже затрачены 1,4 миллиона тенге, в ноябре будет освоено 3,1 миллиона тенге, остальные сэкономленные средства будут возвращены в областной бюджет в сумме 2,8 миллиона тенге.

    «В целях исполнения всех санитарно–гигиенических требований, а также для обеспечения безопасности детей, во всех школах установлены внутренние туалеты,- отметил Жанат Асантаев.

    Автор:

    Аида Галиева

    Западно-Казахстанская область Образование Акимат Связь, ТВ, IT
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