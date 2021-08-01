Все сгоревшие от пожара в Турции жилые дома будут построены заново

АНКАРА. ANADOLU – КАЗИНФОРМ - На экстренные меры по устранению ущерба от лесных пожаров в регионах Турции на первоначальном этапе выделено 50 млн турецких лир (около 6 млн долларов). Об этом сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган в субботу на пресс-конференции по итогам осмотра зоны лесных пожаров в провинции Анталья, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Anadolu.

«Каждый пострадавший получит помощь от государства. Ущерб будет возмещен в полном объеме, выплаты налогов отложены. В течение года в зоне бедствия будут отстроены заново все сгоревшие жилые постройки. Строительство будет вестись с учетом особенностей архитектуры регионов», - сказал Эрдоган.

Президент сообщил также, что погорельцам будут выделены средства для аренды домов. Государство возместит ущерб фермерам, животноводам и владельцам тепличных хозяйств.

Энергоснабжение 35 селений в зоне лесных пожаров восстановлено. В качестве меры предосторожности временно отключены от электричества 12 населенных пунктов.

Глава государства отметил, что по состоянию на вечер 31 июля большинство очагов лесных пожаров уже локализованы и потушены.

«В тушении лесных пожаров за последние три дня задействованы 4 тысячи человек. В зоне бедствия работают 6 самолетов, 45 вертолетов, 1 беспилотный вертолет, 9 БПЛА, 117 пожарных машин», - отметил Эрдоган.

Глава государства напомнил, что на помощь Турции самолеты выслали Украина, Россия, Азербайджана и Иран.

«Вся лесополоса, пострадавшая от пожаров будет восстановлена. С началом периода дождей начнется высадка новых деревьев», - сказал Эрдоган.

Напомним, в Турции несколько дней продолжаются лесные пожары.

Усилиями пожарных служб локализованы 98 из 88 очагов лесных пожаров в Турции. Ранее сообщалось, что среди погибших и пострадавших при пожаре в Турции казахстанцев нет.



