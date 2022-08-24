Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Все села обеспечат медицинской инфраструктурой в РК

    24 Августа 2022, 11:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве здравоохранения РК обсудили ход исполнения поручений Главы государства под председательством заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    По разработке пилотного проекта «Модернизация сельского здравоохранение», целью которого является сокращение дисбалансов между городским и сельским здравоохранением, с докладом выступил вице-министр здравоохранения РК Жандос Буркитбаев.

    Он информировал о том, что в рамках проекта все сельские населенные пункты будут обеспечены медицинской инфраструктурой путем строительства недостающих организаций первичной медико-санитарной помощи, а именно медпунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий.

    Кроме того, будет произведена организация современных многопрофильных центральных межрайонных больниц (МЦРБ), имеющих в своем составе инсультные центры, отделения кардиологии, реанимации, реабилитации и оснащенные современным медицинским оборудованием (КТ, МРТ, УЗИ, ИВЛ и т.п.).

    Министерством совместно с акиматами определена потребность в строительстве объектов ПМСП, которая на сегодня составляет 655 объектов ПМСП, из них 228 строительство новых объектов и 427 - строительство взамен действующих объектов.

    Также будет организовано 32 многопрофильных центральных районных больниц - модернизация 12 действующих и организация 20 новых.

    «Организация МЦРБ предусматривает мероприятия по открытию инсультного и кардиологического центров, отделений медреабилитации, травматологии, хирургии, реанимации и интенсивной терапии, приемный покой с триаж системой, а также оснащение современным медицинским оборудованием и проведение капитальных ремонтов», - сообщил Ж. Буркитбаев.

    Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Правительство РК Инфраструктурные проекты Минздрав РК Строительство Общество Здоровье
    Новости по теме
    Новости по теме
    Астана в дыму: как защитить себя от смога
    Летний отдых должен быть полезным для детей – Минздрав РК
    Врач-гинеколог Гульбарам Башарова: Вся жизнь врача – борьба за человеческую жизнь
    Сложные манипуляции на сердце проводит главный аритмолог БМЦ УДП РК Аян Абдрахманов
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    4 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    5 Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов