Все сельчане должны иметь доступ к общественным пастбищам – аким Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов раскритиковал работу акимата Сарымолдаевского сельского округа за проблему дефицита пастбищных земель, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проблемы развития сельского хозяйства, образования, социальной сферы своего региона обсудили жители Меркенского района на встрече с акимом Жамбылской области Нуржаном Нуржигитовым.

Аким Сарымолдаевского сельского округа Сабит Бабижанов отчитался о проведенной работе и сообщил о дальнейших планах по развитию сельского хозяйства, образования и социальной сферы вверенного ему округа. В ходе обсуждения глава региона поставил неудовлетворительную оценку работе акима Сарымолдаевского сельского округа по решению дефицита пастбищных земель, раскритиковал работу по сбору «больших данных» по каждому населенному пункту, домохозяйству.

«Когда речь идет о пастбищах, мы должны уделять особое внимание тому, чтобы все жители имели доступ к общественным пастбищам, - подчеркнул Нуржан Нуржигитов. - Крестьяне, которые содержат большое поголовье скота, должны скот пасти на участках, находящихся за пределами села. Должен быть подробный анализ по каждому двору. Аким округа должен ежедневно посещать хотя бы одну семью и одно хозяйство. Важно сконцентрироваться на их проблемах и совместно изучать пути их решения. Об этом говорится уже не первый месяц».

Проблемы дефицита пастбищ и целевого использования сельхозземель в Жамбылской области давно стоят на повестке областного акимата. Поставлена задача составить земельную карту каждого сельского округа, указать количество пастбищ и посевных площадей, используются ли они по целевому назначению, численность поголовья скота в хозяйствах. Выявленные недостатки устранять, собирать информацию по личным подсобным хозяйствам и всю информацию вносить в электронную базу, чтобы все было открыто, прозрачно и понятно для жителей.

По данным облуправления земельных отношений, для урегулирования ситуации с пастбищами за сельскими округами закреплено 227,5 тыс. га пастбищных угодий из земель запаса. В результате совместных с органами прокуратуры исследований по сельским округам выявлена нехватка 683,6 тыс. га пастбищ. Поголовье скота находится в основном во владении жителей и нарушены устоявшиеся традиции выпаса скота, сельским округам не хватает пастбищных угодий, закрепленных за ними.

В регионе работа по урегулированию ситуации проводится по пяти направлениям. Это вовлечение в оборот пастбищ и сенокосов лесного фонда, возврат пастбищ в радиусе 5 км от населенных пунктов, а также пастбищ и сенокосов лесного фонда, подписание меморандумов с землепользователями, выявление неосвоенных пастбищных угодий и возвращение их в госсобственность.

«Со стороны государства оказывается вся необходимая поддержка. Эффективно используя возможности различных государственных программ, сельчане могут повысить уровень своих доходов», - сказал Нуржан Нуржигитов.

Глава региона отметил, что работа акима села не должна сводиться только к освоению бюджетных средств.

«Следует привлекать частные инвестиции, принимать меры по созданию новых рабочих мест, планомерно решать социальные проблемы», - заявил аким области.

Сельчане также поднимали вопросы, касающиеся ремонта дорог, выделения земель, здравоохранения, образования.

«Местные власти прилагают усилия для эффективного решения проблем населения. Разработан план развития района. В нем учтены все возможности финансовой поддержки сел. В этой связи важно повышать уровень доверия населения к власти. Мы можем добиться хороших результатов только при взаимном понимании», - сказал аким Жамбылской области.