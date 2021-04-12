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    Все секторы обрабатывающей промышленности показали рост в Казахстане

    12 Апреля 2021, 13:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам первого квартала во всех секторах обрабатывающей промышленности наблюдается высокий показатель. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Машиностроительная отрасль показывает стабильный рост на уровне 121,8% за счет выпуска автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов, машин и оборудования, производства прочих транспортных средств, компьютеров, электронного и оптического оборудования, электрического оборудования, ремонта и установки», - заявил Бейбут Атамкулов в ходе заседания Правительства.

    Он отметил, что положительная динамика наблюдается в цветной металлургии. Увеличены объемы аффинированного золота, аффинированного серебра, золота в слитках, рафинированной меди.

    В черной металлургии индекс физического объема составил 100,1%. Выросли объемы производства чугуна, углеродистой стали и ферросиликомарганца.

    «В фармацевтической промышленности объем производства вырос на 9,1%.

    В основном, рост произошел за счет повышения спроса у населения на лекарственные средства и медицинские изделия», - отметил Б. Атамкулов.

    «В легкой промышленности рост составил 3,1% за счет увеличения производства одежды и кожаной продукции. Повышение спроса на дезинфицирующие средств и минеральные удобрения, окиси хрома пигментной, фосфорного сырья тонкого помола подстегнул объем производства химической промышленности. Производство строительных материалов составило 130,1% за счет повышения производства теплоизоляционных материалов, портландцемента, гипса, кирпичей и строительных растворов», - отметил глава ведомства.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Промышленность Экономика
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