Все секторы обрабатывающей промышленности показали рост в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам первого квартала во всех секторах обрабатывающей промышленности наблюдается высокий показатель. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Машиностроительная отрасль показывает стабильный рост на уровне 121,8% за счет выпуска автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов, машин и оборудования, производства прочих транспортных средств, компьютеров, электронного и оптического оборудования, электрического оборудования, ремонта и установки», - заявил Бейбут Атамкулов в ходе заседания Правительства.

Он отметил, что положительная динамика наблюдается в цветной металлургии. Увеличены объемы аффинированного золота, аффинированного серебра, золота в слитках, рафинированной меди.

В черной металлургии индекс физического объема составил 100,1%. Выросли объемы производства чугуна, углеродистой стали и ферросиликомарганца.

«В фармацевтической промышленности объем производства вырос на 9,1%.

В основном, рост произошел за счет повышения спроса у населения на лекарственные средства и медицинские изделия», - отметил Б. Атамкулов.

«В легкой промышленности рост составил 3,1% за счет увеличения производства одежды и кожаной продукции. Повышение спроса на дезинфицирующие средств и минеральные удобрения, окиси хрома пигментной, фосфорного сырья тонкого помола подстегнул объем производства химической промышленности. Производство строительных материалов составило 130,1% за счет повышения производства теплоизоляционных материалов, портландцемента, гипса, кирпичей и строительных растворов», - отметил глава ведомства.