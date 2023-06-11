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    Все руководство МЧС проявляет абсолютное равнодушие к исполнению своих служебных обязанностей - Президент

    11 Июня 2023, 17:40

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Пожары случаются во всем мире, но там предпринимаются должные меры. Об этом заявил Президент в ходе заседания оперативного штаба в области Абай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на

    Глава государства прервал доклад вице-министра по чрезвычайным ситуациям Марата Кульдикова на заседании оперативного штаба:

    «Почему министр, которого я снял с должности и все руководство проявляет абсолютное равнодушие к исполнению своих непосредственно служебных обязанностей?!

    Вы понимаете, что погибло 14 человек?! Я встречался с их семьями. Погибшие были дети семейства, сами отцы семейства. В одной семье двухлетний ребенок остался сиротой. У людей остались кредиты, ведь погибшие были единственными кормильцами.

    Пожары случаются во всем мире, но там предпринимаются должные меры. Министр не приехал, аким области вообще очень долго собирался, отправил своих заместителей. Что за отношение к работе?! Об этом докладывайте! Конкретный вопрос - почему был неправильный прогноз?», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Пожар Абайская область Пожар в области Абай
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