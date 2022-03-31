Все регионы Казахстана остаются в «зеленой» зоне по коронавирусу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МВК по нераспространению COVID-19 опубликовала матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 31 марта 2022 года, передает МИА «Казинформ».

Согласно данным, в «красной» и «желтой» зонах нет регионов.

В «зеленой» зоне находятся гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.