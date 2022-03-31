РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:38, 31 Март 2022 | GMT +6

    Все регионы Казахстана остаются в «зеленой» зоне по коронавирусу

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МВК по нераспространению COVID-19 опубликовала матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 31 марта 2022 года, передает МИА «Казинформ».

    Согласно данным, в «красной» и «желтой» зонах нет регионов.

    В «зеленой» зоне находятся гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
    Сейчас читают
    Сегодня, 08:55
    Первые медали разыграют на XIX Азиатских играх в турнире по боксу
    Сегодня, 08:35
    Девять человек погибли в результате наводнений во Вьетнаме
    Сегодня, 08:11
    Абильхан Аманкул впервые проиграл в профи в андекарде «Канело»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!