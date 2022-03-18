Все реформы окажут положительное влияние на экономику страны - Ерик Абитов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана ответил на многочисленные вопросы и обозначил конкретные шаги по созданию «Нового Казахстана» и выходу на новый уровень развития. Такое мнение выразил депутат маслихата Алматинской области Ерик Абитов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Подчеркнув необходимость усиления роли Парламента для успешной реализации концепции «государство, которое прислушивается к голосу народа», Президент заявил, что необходимо следовать принципу «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство». Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев отметил: «Предлагаю законодательно оформить обязанность Президента прекратить членство в партии на период своих полномочий… Исходя из этой же логики, следует ввести в наше законодательство положение об обязательном выходе из партии председателей и членов Центральной избирательной комиссии, Счетного комитета и Конституционного совета». Помимо этого, акимам и их заместителям также будет запрещено занимать должности в филиалах партии. Таким образом планируется усилить политическую конкуренцию и создать равные условия для развития всех партий», - сказал Ерик Абитов.

Спикер также высказался по поводу запрета для ближайших родственников Президента занимать политические должности.

«Глава государства отметил, что включение такой нормы в Конституцию не является лишним, отметив, что лишение Президента слишком больших полномочий лишь обеспечит продвижение процесса политической модернизации в стране», - добавил он.

«В Послании четко сказано, что за счет повышения роли Парламента необходимо усилить представительную ветвь власти и возложить большую ответственность на избранных народом депутатов. Президент также пояснил необходимость проведения ряда реформ в Сенате и Мажилисе с целью существенного усиления механизмов баланса и сдержек в политической системе, существенного упрощения законотворческого процесса, формирования сбалансированной парламентской системы. В целях укрепления доверия граждан к представительной власти необходимо уделить больше внимания маслихатам, повысить их роль и обеспечить независимость председателя маслихата», - заявил спикер.

Ерик Абитов также прокомментировал совершенствование избирательной системы - пропорционально-мажоритарную модель выборов.

«Президент сказал: «Депутатский корпус Мажилиса будет формироваться по следующей схеме – 70% на пропорциональной основе и 30% – на мажоритарной. Кроме того, смешанная модель будет внедрена на выборах маслихатов областей и городов республиканского значения». Он предложил перевести выборы в районах и городах на полномасштабную мажоритарную систему, чтобы создать конкурентную политическую среду на местном уровне и дать возможность войти в политику новым влиятельным людям», - заметил он.

Также он поддержал Президента в том, что депутаты должны выполнять свои предвыборные обещания.

«Депутаты всех уровней понимают значение словосочетания «народный депутат», и очень важно, чтобы они соответствовали этому названию, достойно выполняли свои обязанности и обязанности перед народом», - заявил Ерик Абитов.

«Президент призвал к расширению возможностей развития партийной системы, модернизации избирательного процесса, усилению правоохранительных органов, повышению конкурентоспособности СМИ и усилению роли институтов гражданского общества, «совершенствованию административно-территориального устройства страны, децентрализации местного самоуправления, а также поручил реализовать комплексный пакет первоочередных антикризисных мер. Наряду со многими положительными изменениями, создание в стране трех новых регионов радостно воспринято населением. Вышеперечисленные реформы окажут положительное влияние на экономику страны, внутреннюю и внешнюю политику, идеологию, стабильность и стремительное развитие», - подытожил депутат.