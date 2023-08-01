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    Все разваливается – Алихан Смаилов раскритиковал состояние спортобъектов

    1 Августа 2023, 12:13

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Правительство провело мониторинг информационного пространства в июле и выявило множество жалоб населения на проблемы по доступу к спортивным объектам и сооружениям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «К сожалению, местные власти не прилагают должных усилий для решения поднимаемых жителями вопросов. К примеру, в поселке Майкаин Баянаульского района Павлодарской области разваливается стадион, отремонтированный в 2020 году. На данном объекте почти все пришло в негодность за 3 года: от покрытия футбольного поля и беговых дорожек до трибун и раздевалок», - сказал Премьер-Министр Алихан Смаилов во время заседания Правительства РК.

    Он добавил, что в вахтовом поселке АО «Шубарколь комир» в Карагандинской области обрушился спортивный зал, что говорит о запущенности данного объекта. В небольшом селе Шикудык Актюбинской области в Теректинской школе вовсе отсутствует спортивный зал, в котором могли бы заниматься спортом не только школьники, но и все желающие жители.

    «Кстати, у нас до сих пор немало школ, которые не имеют спортивных залов. И это не только в небольших селах, но и в крупных городах. Не хватает преподавателей физкультуры и профессиональных тренеров. Кроме того, общественность остро воспринимает ситуацию по затянувшемуся строительству Национального университета спорта в Астане и Центра олимпийской подготовки в Алматинской области», - отметил Премьер.

    В связи с этим он поручил Министерству культуры и спорта совместно с акиматами регионов завершить инвентаризацию функционирующих спортивных объектов и определить их потребности. Акиматам регионов нужно обратить особое внимание на обустройство парковых зон, улиц, набережных и дворовых территорий уличными тренажерами, спортивными площадками.

    По словам Алихана Смаилова, спортивные площадки и спортзалы в школах должны быть доступными и во внеурочное время.

    «Министерствам культуры и спорта, науки и высшего образования, просвещения надо пересмотреть систему подготовки и переподготовки тренеров и учителей физкультуры с учетом мирового опыта. Всем заинтересованным государственным органам при поддержке Министерства информации активизировать разъяснительную работу и пропаганду здорового образа жизни», - заключил Премьер-Министр.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Правительство РК Премьер-министр РК Спорт
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