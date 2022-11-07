Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Все расходы с доставкой тела погибшей в Сеуле казахстанки взяла на себя корейская сторона – МИД РК

    7 Ноября 2022, 17:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Все расходы с доставкой тела погибшей казахстанки в ходе давки в Сеуле на родину взяла на себя корейская сторона. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Наше Посольство в Сеуле сделало все, что возможно. На следующий же день были проведены переговоры с корейской стороной, с министерством иностранных дел Кореи, и достигнута договоренность о том, что все расходы по доставке тела в Казахстан, вплоть до города Актобе, корейская сторона понесет самостоятельно», - сказал Айбек Смадияров.

    Официальный представитель внешнеполитического ведомства уточнил, что тело было доставлено третьего ноября в Алматы и четвертого уже в Актобе.

    «В некоторых СМИ прошла непроверенная информация, что якобы 1 ноября уже доставлено тело. К сожалению, есть недобросовестные люди, которые пытались заработать деньги и объявили какие-то сборы в соцсетях. Так вот мы хотим заявить, что корейская сторона полностью оплатила все расходы», - подчеркнул Айбек Смадияров.

    Ранее сообщалось, что среди погибших при давке в Сеуле оказалась казахстанка.

    Фото: Yonhap

    Автор:

    Серик Сабеков

    МИД РК Происшествия Корея
    Новости по теме
    Новости по теме
    Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    Причину пожара под Астаной установит комиссия
    Ветер сорвал крыши школы и котельной в Павлодарской области
    Подросток утонул в Мангистауской области во время отдыха с одноклассниками
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге