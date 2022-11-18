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    Все проводимые в РК реформы замыкаются в единую платформу политической модернизации – Ерлан Карин

    18 Ноября 2022, 17:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин заявил, что все политические реформы, проводимые в стране с 2019 года по сегодняшний день, замыкаются в единую платформу политической модернизации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Ерлана Карина.

    «Сегодня завершается период предвыборной агитации. В общей сложности, с момента анонсирования и объявления президентских выборов, избирательная кампания заняла около трех месяцев. Эти выборы стимулировали новые содержательные общественные дискуссии о путях дальнейшего развития страны, но за перипетиями избирательной кампании нельзя забывать о сверхзадаче предстоящих выборов.

    В это воскресенье пройдет не просто голосование за того или иного кандидата, но произойдет запуск новой, более демократической модели государственного устройства, конституционные контуры которой казахстанцы утвердили на июньском референдуме», - сказал Государственный советник РК.

    По его словам, следующим этапом в перезагрузке госинститутов станут предстоящие выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов всех уровней.

    «Символично, что именно сегодня вступили в силу законы, принятые с целью законодательного обеспечения конституционной реформы. Следующим этапом в перезагрузке государственных институтов станут предстоящие в первой половине следующего года выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов всех уровней.

    В результате, будет сформирована новая, качественно другая политическая система. Тем самым, все политические реформы, проводимые в стране с 2019 года по сегодняшний день, замыкаются в единую платформу политической модернизации», - написал Ерлан Карин.

    Внеочередные выборы Президента РК пройдут в Казахстане 20 ноября. Более 170 наблюдателей от СНГ будут следить за выборами в Казахстане. Председатели ЦИК 15 стран приедут для наблюдения за выборами.
    Выборы Политика Ерлан Карин Госсоветник РК Президентские выборы - 2022
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