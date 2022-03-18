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    Все принимаемые меры должны оказывать сдерживающий эффект на рост цен - Премьер-Министр

    18 Марта 2022, 10:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Все принимаемые меры в стране должны оказывать сдерживающий эффект на рост цен. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В нынешний непростой период важным является обеспечение продовольственной безопасности. Главой государства поручено взять на особый контроль проведение посевной кампании. Министерство сельского хозяйства в рамках Оперативного штаба по проведению весенне-полевых работ должно проводить ежедневный мониторинг за обеспеченностью семенами, удобрениями, ГСМ, техникой и водой», - сказал в ходе заседания Правительства Алихан Смаилов.

    Премьер-Министр поручил обеспечить координацию работы акиматов по своевременному заключению форвардных контрактов на закуп сельхозпродукции в стабилизационные фонды.

    «Все принимаемые меры должны оказывать сдерживающий эффект на рост цен. Народ ждет от нас этого. Также по прогнозам в некоторых регионах возможно малое количество осадков. В связи с этим приняты необходимые решения. Следует держать на особом контроле вопросы водообеспечения. Мы не должны допустить дефицита кормов, как было в прошлом году. Поручаю акиматам в текущем году увеличить посевные площади под кормовые культуры. Вместе с тем, Министерству сельского хозяйства и акиматам необходимо широко информировать общественность о ходе посевных работ, наличии социально значимых продуктов. Также необходимо освещать проводимую работу по субсидированию сельхозтоваропроизводителей», - обратился Премьер-Министр.

    Ранее министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев сообщил о переносах сроков внедрения нового механизма субсидирования АПК.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Премьер-министр РК Экономика Цены и тарифы Сельское хозяйство Алихан Смаилов
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