Все приглашенные на переговоры по Сирии в Нур-Султане подтвердили участие – МИД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная встреча высокого уровня по Сирии пройдет 1-2 августа в Нур-Султане. Все приглашенные стороны подтвердили свое участие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

«В настоящее время при координирующей роли Министерства иностранныхдел РК полным ходом идет подготовка к очередному 13-му раунду Международнойвстречи высокого уровня по Сирии, проведение которого запланировано на 1-2августа т.г. в Нур-Султане. На данный момент все ранее приглашенныестороны подтвердили свое участие»,- говорится в сообщении.

Так, делегацию России возглавит Специальный представительПрезидента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. Турция будет представленазаместителем главы внешнеполитического ведомства ТР Седатом Оналом. Иранскаяделегация примет участие во главе со старшим помощником министра иностранныхдел по политическим вопросам Али Асгаром Хаджи.

Кроме того, на запланированной встрече будут участвовать обестороны конфликта в Сирии – правительственная делегация, которую возглавит постоянныйпредставитель САРпри ООН Башар аль-Джаафари, ивооруженная оппозиция во главе с Ахмадом аль-Тоумой.

Новшеством предстоящей встречи будет участие в качественаблюдателей делегаций Ирака и Ливана, решение о подключении к переговорномупроцессу которых было принято по итогам предыдущей встречи в Астанинскомформате.

«С сожалением констатируем, что спецпредставитель генсекретаряООН по Сирии Гейр Педерсен по состоянию здоровья будет вынужден пропуститьпредстоящие переговоры. Делегацию ООН возглавит его заместитель»,- сообщили вМИД РК.

Кроме того, для участия в проводимом на полях межсирийскихпереговоров очередного заседания рабочей группы по освобождениюзадержанных/заложников в Нур-Султан прибудут представители МеждународногоКомитета Красного Креста и Управления Верховного комиссара ООН по деламбеженцев.

По аналогии с предыдущими раундами, в первый день зазакрытыми дверями пройдут двусторонние и многосторонние техническиеконсультации, на следующий день – пленарное заседание. Основные итогидвухдневных переговоров будут изложены в Совместном заявлении государств-гарантовАстанинского процесса.