Все пострадавшие от пожара в Риддере получат жилье - аким ВКО

РИДДЕР. КАЗИНФОРМ - Все пострадавшие от пожара в городе Риддере Восточно-Казахстанской области получат жилье. Об этом сообщил аким ВКО Даниал Ахметов в своем аккаунте в Instagram. Глава региона встретился с жителями города.

«Со стороны Правительства и акимата области будет оказана всем вам всесторонняя поддержка и помощь! Все пострадавшие от пожара получат жилье! Особо отмечу, что данная работа находится на особом контроле у Президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. На данный момент, согласно подтвержденной информации, сгорело 35 домов и 9 строений. Предварительно, нам необходимо два с половиной месяца для полного решения вопроса жилья», - заявил Даниал Ахметов.

Во время встречи с жителями аким области озвучил план работы.

«В Риддере есть несколько недостроенных благоустроенных домов, которые мы хотим купить и достроить. Они кирпичные, сегодня после встречи сам лично осмотрел один из них. С утра совместно со строительными компаниями оценим состояние остальных домов. Если кто-то откажется от многоэтажного жилья и будет настаивать на ремонте старого, мы его отремонтируем», - сообщил Даниал Ахметов.

По поводу восстановления документов, аким области проинформировал, что Департамент полиции и ЦОН будут с 11 мая заниматься данной задачей.

«То, что касается имущественных потерь, выплаты будут осуществлены в соответствии с законом. Будет работать комиссия, она определит стоимость потерь и, в соответствии с положением законодательства будет заниматься компенсацией», - подчеркнул аким ВКО.

Как сообщил аким ВКО, организованы места для заселения всех пострадавших на базе профилактории и общежития агротехнического колледжа.

Причина пожара будет установлена в ближайшие два-три дня.

Кроме того, аким ВКО принес глубокие соболезнования родным и близким погибшей в пожаре жительницы поселка Галины Филаретовны Спиваковой и пожелал скорейшего выздоровления всем, кто пострадал от стихийного бедствия.

Напомним, пожар, 10 мая внезапно охвативший лес и перекинувшийся на посёлок Лесхоз в городе Риддере Восточно-Казахстанской области, охватил площадь в 310 га. На место происшествия вылетел вице-министр по чрезвычайным ситуациям Марат Кулдиков.

На данный момент на месте работает 208 человек личного состава​ ​и 47 единиц техники местных исполнительных органов, пожарных подразделений департамента и лесхоза.

Ранее по линии скорой помощи стало известно о том, что из поселка Лесхоз поступили двое пострадавших мужчин,​ 1949 и 1980 года рождения, которые с ожогами доставлены в местную больницу, в отделение реанимации. Сотрудники полиции обнаружили на пригорке обгоревший труп женщины, 1948 года рождения, обстоятельства и данные уточняются.



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отреагировал на ситуацию с крупным лесным пожаром, охватившим жилые дома в Риддере. Глава государства взял на контроль обеспечение помощи погорельцам.

Вместе с тем, в ДЧС ВКО начал действовать телефон горячей линии. Все, кому необходима помощь, могут позвонить по номеру 8(7232) 55-38-19, где с ними готовы работать психологи.

В ДЧС ВКО развернули оперативный штаб в кризисном центре.

В городе Риддере работают телефоны горячей линии:

8 (72336) 42941

8 777 991 3232

Организованы эвакуационные пункты по следующим адресам:

1. Риддерский агротехнический колледж. Адрес: Абая, 65.

Тел.: 8 705 762 8065

2. Гостиница КДС на базе амбулаторного центра профилакторий Казцинка. Адрес: Гоголя, 55а

Тел.: 8 771 305 18 53