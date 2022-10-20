Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Все под контролем - аким Алматы о прибывающих россиянах

    20 Октября 2022, 12:27

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Ерболат Досаев заявил, что миграционной службой осуществляется контроль над прибывающими и уезжающими россиянами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Жительница Бостандыкского района поинтересовалась, кто контролирует приток россиян и суточные аренды квартир.

    «Все под контролем, миграционная полиция ведет четкий учет прибывших и уехавших (россиян - прим. ред.). Те граждане, которые прибывают к нам, они могут находиться 90 дней у нас без визы, но через три дня после прибытия должны зарегистрироваться. Это необходимая норма. Те, кто сдают квартиры, они должны отправить необходимое уведомление. У нас бывают опоздания на день, когда они не успевают, но каждую квартиру мы практически контролируем. По суточным квартирам ситуация чуть тяжелее… Не всегда наши добросовестные граждане вступают в договорные отношения, подписывая бумаги, там есть проблемы. Но все, кто приехал, они находятся на учете», - ответил аким.

    Ранее заместитель акима Алматы Арман Кырыкбаев заявил, что в соответствии с поручением Главы государства, акиматом города предпринимается ряд мер, направленных на регулирование ситуации с увеличением количества граждан, прибывающих из РФ.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Акимат Жилье МВД РК Общество мигранты
    Новости по теме
    Новости по теме
    Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    Школам Уральска переданы новые автобусы
    Свыше 100 иностранцев нарушили миграционное законодательство РК в Алматы
    Система защиты прав потребителей изменится в Казахстане
    Популярное
    1 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии