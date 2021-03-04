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    Все паводкоопасные участки охвачены в рамках учений «Көктем-2021» в столице

    4 Марта 2021, 21:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 4-5 марта текущего года в рамках подготовки к паводковому периоду департамент по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султан проводит Республиканские командно-штабные учения «Көктем-2021», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

    Основным местом проведения учений утверждены 4 района, где будут проводиться работы по укреплению насыпных дамб, вывозу снега, чистке ливневой канализации, поисковые работы, эвакуация и оказание медицинской помощи. Кроме того, в рамках учений охвачены все 29 паводкоопасных участков, где в 4 районах города развернуты мини-штабы для координации выполнения поставленных задач.

    На основных 4 местах практических действий (Сектор – 2 жилой массив Ильинка, дачный массив «Шебснаб», жилые массивы Агрогородок и Лесозавод) будут отрабатываться противопаводковые мероприятия по возведению насыпной защитной дамбы, укладка мешков с грунтом, вывоз снега, пункты обогрева и питания для пострадавших, эвакуация и оповещение населения при угрозе наводнения, устранение обрыва линии электропередач на электроэнергетических сетях, а также эвакуация пассажиров из автобуса, оказавшихся на размытой автомобильной дороге. Все тактико-специальные учения будут максимально приближены к реальным условиям и нести практическую пользу.

    В ликвидации последствий паводка будет задействован отряд экстренного реагирования города в составе 179 человек, 56 единиц инженерной техники (бульдозер, экскаватор, кран, погрузчик и КамАЗ).

    Приведена в постоянную готовность группировка органов гражданской защиты в составе 663 человек личного состава и 185 единиц техники.

    Отметим, учения проводятся с целью определения степени готовности сил и средств территориальных и отраслевых систем гражданской защиты к выполнению задач при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций в паводковый период, совершенствования слаженности действий, направленных на предупреждение и ликвидацию ЧС служб гражданской защиты, проверки готовности систем оповещения и связи, работы прогнозных и диспетчерских служб, проведения мониторинга, создания запасов материально-технических, продовольственных и медицинских резервов, а также проверки планов действий по ликвидации ЧС, эвакуационных мероприятий и взаимодействия с учетом прогнозирования развития паводковой ситуации.

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    Астана Паводок МЧС
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