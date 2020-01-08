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    Все пассажиры разбившегося в Иране украинского самолета погибли

    8 Января 2020, 11:39

    ТЕГЕРАН. ИРНА-КАЗИНФОРМ - Украинский пассажирский лайнер сегодня утром потерпел крушение у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на государственное иранское агентство IRNA.

    На борту самолета, направлявшегося в Киев, как уточняется, были 167 пассажиров и девять членов экипажа. Ранее говорилось о 180 пассажирах.

    «Все пассажиры самолета Boeing-737 «Международных авиалиний Украины», разбившегося после вылета из аэропорта Тегерана, погибли. Украинский рейс PS752 вылетел из Тегерана в 5.42 мск утра и перестал передавать данные спустя 2 минуты - в 5.44 мск», - отмечает IRNA.

    Все 167 пассажиров и девять членов экипажа погибли в результате крушения, сказал спикер аэропорта имени Имама Хомейни.

    Как сообщалось ранее, cамолет Boeing 737, принадлежащий украинской авиакомпании, разбился после взлета. Самолет Международных авиалиний Украины направлялся из Тегерана в Киев.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Происшествия Украина Ближний Восток Катастрофа украинского Боинга
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