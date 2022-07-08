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    Все пациенты с коронавирусом лечатся дома в СКО

    8 Июля 2022, 17:39

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за неделю зарегистрировали восемь новых случаев заражения коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы управления здравоохранения, все восемь заболевших COVID-19 получают лечение амбулаторно. В инфекционных стационарах пациентов нет.

    Всего по области для ковидных больных развернуты 18 коек, из них три реанимационных, в том числе одна детская.

    Инфицированных коронавирусом в регионе не выявляли на протяжении нескольких недель. Последнего пациента из инфекционного стационара выписали в конце апреля.

    С начала пандемии коронавирус выявили у 44 396 североказахстанцев. Первый компонент вакцины получили почти 60% жителей региона.


    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Здравоохранение Коронавирус в РК
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