Все ответственные лица будут наказаны - Алихан Смаилов об аварии на шахте «Казахстанская»

ШАХТИНСК. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов встретился с членами семей шахтеров, погибших в результате аварии на шахте «Казахстанская» АО «АрселорМиттал Темиртау» в Карагандинской области, и посетил находящихся в больнице пострадавших горняков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

В ходе встречи глава Правительства выразил искренние соболезнования семьям погибших шахтеров.

«Мы разделяем вашу скорбь и тяжесть потери», — сказал Алихан Смаилов.

Он отметил, что по поручению Главы государства создана специальная комиссия, которая детально расследует причины аварии на шахте.

«Все ответственные лица будут соответствующим образом наказаны. В прошлом году была подобная ситуация. Тогда руководство обещало принять все необходимые меры и обеспечить безопасность труда, вложить инвестиции. Но, как мы видим, трагедии продолжаются, средства в нужном объеме не выделяются. Поэтому сейчас уже ребром стоит вопрос, что будет с собственником этой компании. По прошлым трагедиям расследование также на стадии завершения. Ожидается, что в сентябре материалы будут переданы в суд и виновные, в том числе топ-менеджмент компании, будут привлечены к ответственности. Несомненно, мы это доведем до конца», — подчеркнул Премьер-Министр.

В ходе встречи было отмечено, что всем семьям погибших будет оказана необходимая поддержка от государства и работодателя.

В частности, пособие по потере кормильца из республиканского бюджета и соцвыплата из Государственного фонда социального страхования.

Семьям погибших работодателем будет выплачено единовременное возмещение морального вреда в размере 10-кратной годовой заработной платы и возмещены расходы на погребение и проведение поминальных мероприятий.

В случае отсутствия жилья будет предоставлена квартира в Карагандинской области, а также обеспечено бесплатное обучение детей в высшем учебном заведении.

Кроме того, компания примет меры по трудоустройству членов семей и погашению ипотечных кредитов.

Обозначено, что исполнение всех этих обязательств будет продолжаться даже при смене собственника АО «АрселорМиттал Темиртау».

Как отметил Премьер-Министр, на «АрселорМиттал Темиртау» завершаются экологический аудит и аудит промышленной безопасности с привлечением международных компаний. Их завершение ожидается в течение сентября, по результатам чего будут приняты соответствующие решения.

В ходе встречи был поднят вопрос о снижении пенсионного возраста для горняков.

Алихан Смаилов сообщил, что в настоящее время вносятся законодательные изменения, которые позволят шахтерам выходить на пенсию раньше – в 55 лет.

Премьер-Министр также посетил пострадавших горняков в Многопрофильной больнице имени профессора Х. Ж. Макажанова в Караганде.

Было отмечено, что предприятие оплатит шахтерам больничный лист в размере 100% от средней заработной платы, лекарственные средства, будет предоставлено санаторно-курортное лечение и компенсирован моральный вред.

«Скорее поправляйтесь и возвращайтесь в свои семьи», — сказал Алихан Смаилов.

Напомним, 17 августа в выработке угольного уклона Д6 (горизонт – 170 м) произошло возгорание конвейерной ленты. Тогда в шахте находилось 227 человек, людей выводили через фланговый ствол из шахты на поверхность.

Незамедлительно был введен план ликвидации аварии. К 14 часам на поверхность были выведены 222 работника. В шахте оставалось пять человек.

Вечером на поверхность было поднято тело одного шахтера. Его личность была установлена. На следующий день на шахте «Казахстанская было обнаружено тело еще одного шахтера.

Также 18 августа нашли тело третьего горняка в шахте «Казахстанская»

Судьба двух горняков пока остается неизвестной. Поиски ведут сотрудники РЦШ «ПВАСС» и ДЧС. Причины возгорания будут выясняться.

В лечебных учреждениях находятся 11 рабочих, из них 9 человек - в Караганде, и два человека - в Шахтинске.

По факту пожара на угольной шахте возбуждено уголовное дело - начато досудебное расследование по статье 277 части 3 УК РК. Дело находится на контроле прокуратуры Карагандинской области. Ответственным за аварию на шахте может грозить до 7 лет тюрьмы.

Премьер-Министр РК Алихан Смаилов потребовал от МЧС и Минэкологии оперативно завершить проводимые в АО «АрселорМиттал Темиртау» промышленный и экологический аудиты для принятия соответствующего решения.

Генеральный секретарь Казахстанской конфедерации труда Мурат Машкенов, комментируя аварию на шахте «Казахстанская», заявил, что после полного завершения расследования ЧП необходимо принять решение в пользу полного пересмотра договоров Правительства РК с «Арселор Миттал» вплоть до разрыва отношений.

Ранее сообщалось, что Алихан Смаилов прибыл в Карагандинскую область.