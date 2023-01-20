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    Все организации имеют право подать заявления на аккредитацию - ЦИК о выборах

    20 Января 2023, 15:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Член Центральной избирательной комиссии РК Анастасия Щегорцова заявила, что все организации имеют право подавать свои заявления на аккредитацию на выборы депутатов Мажилиса и маслихатов, которые состоятся 19 марта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Теперь организациям нужно быть аккредитованными для того, чтобы их наблюдатели могли присутствовать на избирательных участках. Эта норма действует с 7 января 2023 года. Все организации имеют право подавать уже сейчас свои заявления на аккредитацию. Это не привязано к какой-либо кампании. Аккредитация дается на год на все кампании в течение календарного года», - сообщила Анастасия Щегорцова на пресс-конференции по итогам заседания ЦИК.

    По ее словам, законодательство не предусматривает ускоренной аккредитации.

    «Период в 30 дней устанавливается с учетом того, что кампания длится почти 2 месяца. Можно два раза успеть получить аккредитацию. Советуем поторопиться, потому что у органов юстиции, которые также задействованы в этом вопросе, есть 20 дней на рассмотрение ваших документов. Обращаемся ко всем общественным объединениям, некоммерческим организациям, желающим участвовать в наблюдении с призывом все-таки поторопиться и подать быстрее свои заявления на аккредитацию», - сказала она.

    Центральная избирательная комиссия РК ранее приняла календарный план проведения выборов депутатов Мажилиса и депутатов маслихатов в Казахстане.

    Выдвижение кандидатов начинается со дня опубликования указа о назначении выборов и продлится 20 дней, заканчивается в 18:00 по местному времени в каждом регионе 8 февраля.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Мажилис Выборы ЦИК
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