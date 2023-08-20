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    Все ограничения по подаче электроэнергии сняты - акимат Мангистауской области

    20 Августа 2023, 13:16

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - На энергоблоке №3 на ТЭС ТОО «МАЭК» завершены ремонтные работы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Мангистауской области.

    В ходе работ были отремонтированы контактные кольца и изоляционная втулка ротора генератора. По их итогам специалистами были отмечены положительные результаты замеров изоляции и выполнена установка щеточно-контактного аппарата. После были проведены предпусковые операции. Работы велись круглосуточно. Энергоблок введен в работу 19 августа. Сотрудники МАЭКа приложили максимум усилий для скорейшего устранения аварийной ситуации. По состоянию на 12:00, все ограничения по подаче электроэнергии сняты, включая нефтяной и промышленный сектор.

    Напомним, 13 августа в связи с ремонтом энергоблока №3, который находился в аварийном состоянии, и вынужденной остановкой энергоблока №1 ТЭС на электростанции ТОО «МАЭК» по команде диспетчера Национального диспетчерского центра АО «КЕГОК» были введены частичные ограничения на потребление электрической энергии в Мангистауской области на время проведения ремонтных работ.

    Для пропорционального снабжения электроэнергией населенных пунктов региона было решено применить временные отключения «веерным» способом.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Энергетика Происшествия Акимат Мангистауская область
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