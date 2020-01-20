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Все областные дороги закрыли в СКО

20 Января 2020 17:54
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Все областные дороги закрыли в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области закрыли все дороги областного значения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Непогода уже несколько дней вносит коррективы в жизнедеятельность североказахстанцев. На прошлой неделе дороги закрывали четыре раза. Движение транспорта пришлось ограничить и 20 января.

«В связи с ухудшением погодных условий, - усиление ветра, низовая метель (буран), гололедица – создающих аварийную обстановку для участников дорожного движения, прекращено движение на автомобильных дорогах областного значения по всем направлениям для всех видов транспорта», - сообщает служба спасения в мобильном приложении «Darmen».

Ранее сегодня спасатели рекомендовали жителям региона обращать внимание на предупреждение от службы 112 и не выезжать в непогоду за пределы населенных пунктов.


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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Транспорт,
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Автор:

Олеся Жуковень

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