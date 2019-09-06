Все нововведения, озвученные Касым-Жомартом Токаевым, имеют социальную тематику - политолог о Послании Президента РК

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Послание Президента Касым-Жомарта Токаева ставит во главу угла общественный диалог. Такое мнение собственному корреспонденту МИА «Казинформ» в Баку озвучил азербайджанский политолог Тофик Аббасов.

«Глава Казахстана полагается на расширение диалога с широкими слоями населения, делает акцент на просвещение в том, что подлежит изменению и реорганизации. Во многих странах и в разные времена правительства проводили новые эффективные реформы, не ставя при этом общественность в известность. В итоге эффект от этих реформ оказывался ничтожно малым и незаметным», - отмечает Т. Аббасов.

Большинство направлений, отмеченных в Послании Президента РК, по мнению эксперта, являются жизненно важными в жизни народа страны.

«Квинтэссенцией задуманных изменений является то, что все нововведения имеют социальную тематику. Президент РК подчеркивает, что страна и дальше будет следовать в русле укрепления государственной системы с сильной социальной основой, которая позволит каждому гражданину ощущать помощь власти в решении насущных проблем. Если власть подставляет плечо своим гражданам, делает шаги в решении неурядиц, тогда в стране укрепляются основы стабильности и безопасности», - считает собеседник.

«Символично, что Касым-Жомарт Токаев особо подчеркивает синхронизацию политических и экономических реформ. Можно сколько угодно принимать хорошие законы, но если исполнительная власть не заботится об их воплощении в жизнь, и в реалиях люди на местах не ощущают рациональности реформ, тогда теряется доверие к власти», - заметил он.

По его мнению, наличие эффективной обратной связи власти с населением, о чем напоминает глава РК, в том числе общественный диалог, открытость, оперативное реагирование на нужды людей должны оставаться приоритетами и дальше, что сыграет ключевую роль в построении современного государства.

Эксперт также отметил, что заслуживает внимания создание отдела в Администрации Президента, который будет следить за качеством рассмотрения госорганами обращений граждан. Это будет способствовать борьбе с недобросовестными чиновниками, отметил Т. Аббасов.

Напомним, 2 сентября Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился с Посланием к народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана».