Все наши успехи стали возможными благодаря единству и согласию в обществе - Президент Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Акорде был проведен ауызашар от имени Главы государства. В своем выступлении Президент Казахстана затронул ключевые события, произошедшие в общественно-политической жизни страны за последний год, передает МИА «Казинформ».

«Казахстан – единственное государство в своем геополитическом регионе, проводящее столь масштабные реформы. Обновленная Конституция и происходящие в стране преобразования – яркое тому подтверждение.

Мы твердо намерены продолжать политику реформ. Наша основная задача – укрепление суверенитета и защита наших национальных интересов.

Поэтому Казахстан продолжит осуществлять активное международное сотрудничество, а внешняя политика страны всегда будет независимой. Все наши успехи стали возможными благодаря единству и согласию в обществе. Несмотря ни на какие трудности, мы не свернем с намеченного пути.

Только так мы сможем достичь всех поставленных целей, а Казахстан станет по-настоящему прогрессивной, созидательной и передовой страной», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Полный текст выступления Президента можно прочесть здесь.



