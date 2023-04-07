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    Все наши успехи стали возможными благодаря единству и согласию в обществе - Президент Казахстана

    7 Апреля 2023, 23:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Акорде был проведен ауызашар от имени Главы государства. В своем выступлении Президент Казахстана затронул ключевые события, произошедшие в общественно-политической жизни страны за последний год, передает МИА «Казинформ».

    «Казахстан – единственное государство в своем геополитическом регионе, проводящее столь масштабные реформы. Обновленная Конституция и происходящие в стране преобразования – яркое тому подтверждение.

    Мы твердо намерены продолжать политику реформ. Наша основная задача – укрепление суверенитета и защита наших национальных интересов.

    Поэтому Казахстан продолжит осуществлять активное международное сотрудничество, а внешняя политика страны всегда будет независимой. Все наши успехи стали возможными благодаря единству и согласию в обществе. Несмотря ни на какие трудности, мы не свернем с намеченного пути.

    Только так мы сможем достичь всех поставленных целей, а Казахстан станет по-настоящему прогрессивной, созидательной и передовой страной», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Полный текст выступления Президента можно прочесть здесь.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Президент Казахстана
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