Все машины на выезде из Риддера пропустили - КазАвтоЖол

8 Января 2023, 17:10

РИДДЕР. КАЗИНФОРМ — В социальных сетях распространяются видеоролики, в которых запечатлены кадры с пробками на выезде и въезде в Риддер в Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы нацкомпании «КазАвтоЖол», с 16.30 часов открыт участок «село Белоусовка-город Риддер» трассы «Усть-Каменогорск-Риддер-граница РФ» (км 15-105). Дорога открыта для легковых, грузовых одиночных, пассажирских видов автотранспорта.

«Машины пропускают колоннами, к примеру, прямо сейчас пропускают еще одну колонну. Параллельно производится расчистка проезжей части. Утром колонну пропустили из 60 машин», - пояснили в пресс-службе.

Позже в «КазАвтоЖол» сообщили, что все стоявшие в пробке машины пропустили.

Как сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО, в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение. По области закрыт ряд участков. В ведомстве подчеркнули, что в регионе уже почти неделю сохраняется сложная обстановка. Зная о штормовых предупреждениях, водители все равно выезжают на трассу.

Кадр из видео