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    Все костанайские школы оборудованы теплыми санузлами - результаты спецмониторинга

    8 Августа 2023, 08:55

    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В Костанайской области озвучены результаты мониторинга, проведенного департаментом по обеспечению качества в сфере образования Костанайской области Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ведомстве по итогам проверки сделали выводы, что местными исполнительными органами создаются необходимые условия для обеспечения безопасного пребывания детей в школах.

    «В Костанайской области все школы оснащены видеонаблюдением, которые охватывают здания школ и периметр пришкольной территории. Система видеонаблюдения 98% школ имеет возможность проверки записей видеонаблюдения со сроком хранения информации не менее 30 суток. В 9 школах области ведется работа по усовершенствованию системы хранения информации. 219, или 49%, школ области имеют подключение видеонаблюдения к ЦОУ полиции, либо в дежурные части территориальных ОВД. Необходимо отметить, что вывод видеонаблюдения к ЦОУ обеспечен во всех организациях образования с большим континегентом обучающихся»,- сообщила руководитель департамента Айнагуль Сураганова.

    Также положительной в ведомстве отмечают работу по оснащению спортивных залов школ оборудованием.

    «Организации образования, независимо от численности обучающихся, имеют большой перечень спортивного инвентаря, что является основным фактором для выполнения государственных общеобязательных стандартов образования, - отмечает Сураганова. — Все школы области оборудованы теплыми санитарными узлами, к настоящему времени проведен ремонт теплых туалетов в школах города Аркалыка, ведется ремонт в отдельных школах Узункольского, Мендыкаринского, Костанайского районов, города Лисаковска».

    Кроме того, учащиеся школ обеспечены достаточным количеством учебной и художественной литературы.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Образование Минпросвещения РК Костанай школа
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