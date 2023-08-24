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    Все казахстанские студенты будут проходить курс по искусственному интеллекту

    24 Августа 2023, 20:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек поделился планами по внедрению в учебную программу курса по искусственному интеллекту, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Те специалисты, которые освоили ИИ, они будут пользоваться спросом, а те, которые не освоили, лишатся своих рабочих мест. Поэтому первая стратегия есть, вы помните, это конечно мы начали с цифровой грамотности», - сказал Саясат Нурбек на форуме науки и высшего образования.

    По его словам, всюду должна быть цифровая грамотность.

    «Представляете, за год в мире произошли такие большие изменения, мы уже говорим о том, что мы должны быть грамотны в сфере ИИ. В конце следующего месяца мы в Нью-Йорке заключим контракт и со следующего учебного года может календарного, если завершим эти работы, во всех учебных программах все студенты обязательно должны будут слушать курс по искусственному интеллекту», - отметил министр.

    «Наша позиция сделать его обязательным чтобы на выходе все студенты получали базовые компетенции в сфере ИИ. Это будет инновационный курс, потому что такого нет во всем мире», - добавил глава МНВО.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Миннауки и высшего образования РК Искусственный интеллект
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