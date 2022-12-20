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Все истории должны быть рассказаны и услышаны - МИА «Казинформ» запускает проект «Қаңтар»

20 Декабря 2022, 15:31
Все истории должны быть рассказаны и услышаны - МИА «Казинформ» запускает проект «Қаңтар»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Накануне годовщины трагических событий января МИА «Казинформ» открывает специальную рубрику – «Қаңтар».

Для создания материалов этой рубрики нам необходима ваша помощь. Мы ищем тех, кто сможет рассказать нам о событиях января 2022 года «от первого лица».

Мы ждем:

1. Фотосвидетельства очевидцев (редакция выкупит права на снимок, если Вам удастся доказать свое авторство);

2. Истории казахстанцев, которые проявили смелость, героизм и гражданскую ответственность в эти дни (спасали от погромщиков представителей силовых ведомств, тушили пожары, увозили раненых в больницы);

3. Истории тех, кому была предоставлена амнистия, они уже находятся в кругу семьи и готовы говорить;

4. Истории о волонтерах и тех, кто сохранил человечность в эти дни (помогал с продуктами и медикаментами, делился едой, охранял дом и магазины от мародеров);

Все эти истории должны быть рассказаны и услышаны.

Связаться с нами можно в социальных сетях:

Telegram: @qazaqparat_kz, @kazinform_news;

Facebook: @KazakparatKZ, @Казинформ;

Instagram: @qazaqparat_kz, @kazinform.

Кроме того, можно написать нам на почту: rusred@inform.kz, kazred@inform.kz.


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