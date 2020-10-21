Все идет по плану и это самый положительный аспект предстоящих выборов – Марат Шибутов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Все идет по плану и это самый положительный аспект предстоящих выборов . Так считает известный политолог, член Национального совета общественного доверия при Президенте РК Марат Шибутов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Все идет по плану. Как и объявлялось, выборы пройдут в конституционные сроки. Нововведения, которые будут реализованы в ходе предстоящих выборов, широко обсуждались и положительно воспринимаются общественностью, все пройдет в соответствии с ожиданиями электората. Это и есть самый положительный аспект нынешних выборов, до которых осталось около 80 дней», – сказал М.Шибутов.

В отношении института парламентской оппозиции, который вводится в соответствии с внесенными в законодательство поправками, политолог отметил, что теперь оппозиционные партии получат хорошие возможности влиять на все общественно-политические и экономические процессы, происходящие в стране. Если ранее у оппозиции не было ни одного парламентского поста, то теперь избрание одного председателя и двух секретарей постоянных комитетов Мажилиса Парламента будет осуществляться из числа депутатов парламентской оппозиции. Это означает, что теперь мнение оппозиционных фракций будет, безусловно, более веским. Парламентская оппозиция, представленная в руководстве постоянных комитетов Мажилиса, сможет активно влиять на работу целого ряда министерств и ведомств.

По поводу такого новшества, как введение 30-процентной квоты для женщин и молодежи в Парламенте и маслихатах М.Шибутов также высказался однозначно положительно.

«Молодежи у нас более 20 процентов среди населения, женщин 52 процента. Сейчас в маслихатах молодежи 2 процента, а женщин 13 процентов. Явное несоответствие, эти категории населения в недостаточной мере представлены», – считает политолог.

В целом, по мнению Марата Шибутова, все новое, что будет реализовано на предстоящих выборах, окажет положительное воздействие на дальнейшее развитие страны.

Напомним, сегодня Глава государства подписал Указ о назначении очередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

С полным текстом Обращения Главы государства о назначении выборов депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов можно ознакомиться здесь.