Все готово к финалу – Непомнящий и Лижэнь выбрали стулья для самой важной игры в карьере

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 9 апреля в столице Казахстана пройдет важнейшее событие для всех поклонников шахмат – в матче за звание чемпиона мира сойдутся россиянин Ян Непомнящий и представитель Китая Дин Лижэнь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В преддверии матча состоялась пресс-конференция, в которой помимо финалистов приняли участие глава ФИДЕ Аркадий Дворкович и президент Казахстанской шахматной федерации Тимур Турлов.

Одним из первых вопросов, которые журналисты задали участникам завтрашнего матча, стал вопрос о командах, которые помогают гроссмейстерам готовиться к матчу.

«Самое главное – это то, что у меня есть второй шанс сыграть за мировую шахматную корону. Надеюсь, что за последние два года я стал играть сильнее, но не факт. Изменилась ли моя команда? Кто-то остался, но пришли и новые люди. Это, как и в жизни. Все меняется», - сказал Ян.

В свою очередь, Лижэнь опроверг информацию о том, что готовиться к игре ему помогают 30 человек, опубликованную ранее рядом СМИ.

«На самом деле, не так много людей помогают мне в подготовке к данному матчу, как было заявлено», - скромно ответил китайский шахматист.

Как выяснилось в беседе с представителями прессы, оба спортсмена неприхотливы в выборе стула, на котором им завтра придется играть друг против друга.

«Я не придерживался какой-то особой технологии в выборе стула, а выбрал из имеющихся тот, что показался мне наиболее удобным», - говорит Непомнящий.

Дин также подтвердил, что выбрал стул, который посчитал наиболее комфортабельным.

Как правило, задумываться о своих неудачах не любит ни один спортсмен. Однако журналисты заставили шахматистов обратиться к не самым приятным воспоминаниям, спросив, как они расслабляются после поражений.

«Я играю в шахматы с пятилетнего возраста и поэтому отношусь к игре, как к работе. Просто, нужно сфокусировать свое внимание на том, чтобы поменьше проигрывать», - заявил Ян.

«Когда я проигрываю, я стараюсь скорее покинуть помещение, где проиграл. Также мне помогает расслабиться дача автографов своим фанатам и процесс фотографирования с ними», - признался Лижэнь.

Поддержку фанатов оценил и российский гроссмейстер.

«Думаю, тот факт, что к этому событию столько внимания, это самая приятная и самая полезная часть для шахмат в целом. Несомненно, рано или поздно это отразится на количество детей, которые придут играть в шахматы; возрастет популярность игры», - подчеркнул Непомнящий.

Глава ФИДЕ Аркадий Дворкович дал оценку пресс-конференции перед игрой.

«Пресс-конференция перед матчем первенства мира является традиционным событием, позволяющим рассказать журналистам о том, в чем состоят особенности матча и увидеть главных героев события. Думаю, что и Ян Непомнящий, и Дин Лижэнь достаточно откровенно отвечали на вопросы СМИ. Хоть ответы были и лаконичными, это дает представление о спортсменах», - подчеркнул спикер.

Как выяснилось, А. Дворкович уже не в первый раз приезжает в столицу Казахстана.

«В первый раз я был здесь 15 лет назад, и вижу, как поменялся город за это время. Красивый, чистый, замечательный город», - отметил он.

Глава ФИДЕ также выразил уверенность, что проведение матча такого ранга в Астане обязательно прибавит популярности шахматам в глазах подрастающего поколения.

«А значит, и я в этом не сомневаюсь, через несколько лет мы увидим новое поколение казахстанских шахматистов высокого уровня. А в целом, шахматы очень важны для развития детей, даже если они впоследствии не становятся профессиональным шахматистами», - заключил Дворкович.

В свою очередь, президент Казахстанской шахматной федерации Тимур Турлов рассказал о проведенной для организации такого турнира работе.

«Вместе с командой ФИДЕ, которая принимала очень большое участие в организации этого чемпионата, удалось проделать огромную работу. Думаю, мы достойно справились со всеми ключевыми проблемами, которые возникали в процессе, придерживаясь достаточно высоких стандартов. Надеюсь, это заложит прочный фундамент для взаимодействия с Международной шахматной федерацией (ФИДЕ, прим. ред) и проведения других крупных соревнования на территории нашей страны», - выразил надежду Турлов.

Спикер перечислил преимущества, которые дает проведение турнира такого масштаба.

«Этот год должен послужить для нас очень важным толчком, мир должен увидеть с одной стороны Казахстан как правильную платформу для проведения таких мероприятий. С другой стороны, у наших шахматистов появится возможность поучаствовать в огромном количестве мероприятий, которые мы сейчас проводим для людей, которые задействованы в шахматной индустрии Казахстана», - отметил глава Казахстанской шахматной федерации.

«Сам факт проведения у нас международных шахматных соревнований подчеркивает престиж нашей страны и создает дополнительную мотивацию нашим шахматистам, позволяя им прикоснуться к этим очень значимым соревнованиям. Мы очень гордимся, что именно на нашей земле определится будущий чемпион мира», - добавил Турлов.



