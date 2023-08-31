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    Все государственные школы в Жамбылской области получат высокоскоростной Интернет

    31 Августа 2023, 19:01

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – На эти цели выделен 61 миллион тенге. Ожидается повышение скорости Интернета в 165 школах, где его скорость менее 20 Мбит/сек. Благодаря совместной с операторами связи работе скорость Интернета улучшилась уже в 28 школах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации областного управления образования, в 2023 году в регионе строятся 25 объектов образования, на их строительство выделено 23,1 миллиарда тенге. Это решит проблемы двух трехсменных школ, двух школ с дефицитом мест и шести аварийных школ.

    «До конца года ожидается сдача в эксплуатацию девяти школ и пяти пристроек к школам. Остальные объекты - переходящие на следующий год. Строительство семи из 12 школ в рамках Национального проекта «Комфортная школа» завершится в этом году. Строительство остальных пяти стартует в следующем году. Кроме того, на 4,4 миллиарда тенге проведен капитальный ремонт 17 образовательных объектов. На модернизацию школ и приобретение 22 модификационных кабинетов направлено 2,5 миллиарда тенге», - сообщили в образовательном ведомстве.

    Помимо этого, все государственные школы региона будут иметь доступ к высокоскоростному Интернету. На эти цели выделен 61 миллион тенге. Ожидается повышение скорости Интернета в 165 школах, где его скорость менее 20 Мбит/сек. Благодаря совместной с операторами связи работе скорость Интернета улучшилась уже в 28 школах.

    По информации облуправления образования, в 2022 году на развитие сферы образования региона выделено 244,4 млрд тенге, что превышает 50% годового бюджета региона. В рамках национального проекта «Комфортная школа» в Жамбылской области будет построено 12 учебных заведений.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Интернет Строительство школа
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