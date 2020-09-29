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    Все гарантии жесткого контроля праймериз реализуются - секретарь Nur Otan

    29 Сентября 2020, 16:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 27 кандидатов на праймериз «Nur Otan» сняты с гонки в связи с отказом от участия в дебатах» - такой отказ является прямым нарушением правил праймериз. Об этих и других причинах выбывания кандидатов рассказал секретарь партии «Nur Otan» Алибек Алденей, передает МИА «Казинформ».

    «Задачи Председателя партии «Nur Otan» – Елбасы по обеспечению честного и прозрачного проведения внутрипартийных выборов выполняются системно и неукоснительно. Все гарантии жесткого контроля реализуются. Идет как естественный отсев и выбывание кандидатов, так и исключение недобросовестных участников за нарушение Правил праймериз и иных внутрипартийных норм», - написал Алибек Алденей в своем Facebook .

    Как сообщил секретарь партии, всего по состоянию на 29 сентября сняты с регистрации 734 кандидата. Из них 668 человек по собственному желанию. Решениями территориальных оргкомитетов заявки 64 участников аннулированы, в том числе 27- в связи с отказом от участия в дебатах, 4 – за факты нарушения Устава партии и попытки нечестной политической борьбы, 33 – в результате отзыва первичными партийными организациями.

    Ведется мониторинг жалоб и обращений, а также нарушений. Осуществляется незамедлительное реагирование на них с соответствующими мерами.

    «Еще раз напоминаю, в случае выявления вами нарушений, обращайтесь в органы партийного контроля «Nur Otan». Также работает «горячая линия» 8(800) 080 4441 (звонок бесплатный) либо по электронной почте: komek@nurotan.kz. Желаю всем кандидатам праймериз удачи, а членов партии призываю принять активное участие в голосовании с 1 по 3 октября на портале https://primaries.kz/», - подытожил А. Алденей.

    Праймериз - это предварительный внутрипартийный отбор кандидатов, который позволит активным людям новой формации стать депутатами Мажилиса и маслихатов, пройти в...

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    Нур Отан Политические партии Общество
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