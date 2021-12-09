Все этапы формирования цен на продукты анализируют в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице под председательством заместителя акима города Аскара Амрина состоялось заседание Комиссии по расследованию посреднических схем по всей цепочке ценообразования продовольственных товаров. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Нур-Султана.

В составе комиссии были представители столичного антимонопольного органа, департамента экономических расследований, департамента по защите прав потребителей города Нур-Султана и другие.

Столичный антимонопольный орган совместно с департаментом экономических расследований по городу Нур-Султану доложил о проводимом анализе состояния конкуренции на рынке продуктового ритейла.

Сообщается, что были проведены мероприятия по установлению признаков ущемления законных прав потребителей в деятельности торговых объектов, в частности, овощных рынков, магазинов у дома и других торговых объектов города Нур-Султана. В числе подпадающих под данный анализ были названы сети METRO, Galmart, Small, «Фермаг», «Азат», «Гульжан».

Выявленные нарушения будут вынесены на рассмотрение комиссии. При установлении в действиях предпринимателей признаков нарушений законодательства в сфере торговой деятельности будут приняты меры реагирования. Заседания комиссии проводятся еженедельно.