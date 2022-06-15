15 Июня 2022 15:54

Все экономические договоренности с Россией останутся в силе – Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев сообщил о сохранении всех экономических договоренностей с Россией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Все договоренности, связанные с экономическим сотрудничеством между Российской Федерацией и Республикой Казахстан, останутся в силе. Мы будем продолжать работать. Казахстан ни в коем случае не отказывается от своих союзнических обязательств», - сказал Касым-Жомарт Токаев в интервью российскому журналисту Андрею Кондрашову.

По мнению Президента РК, это было бы «неправильно и, в конце концов, неоправданно с точки зрения перспективы».

«Я убежден в том, что Россия справится с нынешними трудностями. Россия - большая страна, с большой экономикой. И как показывает опыт прошлого, очень хорошо действует именно в экстремальных ситуациях», - добавил Глава государства.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев поделился мнением касательно позиции Казахстана в отношении санкционных войн между Россией и Западом, назвав ее «между Сциллой и Харибдой».